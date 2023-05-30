فريق بحثى بـ"علوم المنصورة" ينجح فى تحضير مواد لإزالة ملوثات الصرف الصحى

تمكن فريق بحثى بكلية العلوم جامعة المنصورة، بقيادة الدكتورة ماجدة على عبد العزيز عقل، رئيس قسم الكيميا الأسبق- أستاذ الكيمياء التحليلية بالكلية، من استخدام ألياف الكتان المعالجة عضويا فى إزالة الملوثات البيئية من مياه الصرف الصحى، وذلك بتحضير مواد الامتصاص الحيوى صديقة البيئة رخيصة الثمن من ألياف الكتان المنتج محليا بمصنع الكتان والزيوت بطنطا.

وقالت الدكتورة ماجدة على عبد العزيز عقل، رئيس قسم الكيميا الأسبق، أن الفريق تمكن من نشر هذه الدراسة حديثا «مايو2023» فى مجلة Scientific Reports أحد أهم المجلات العلمية التى تصدرها أحد أكبر دور النشر العالمية Nature Portfolio.

وأضافت الدكتورة ماجدة عقل، أن الفريق البحثى استطاع توصيف المواد المحضرة باستخدام طرق التوصيف الحديثة مثل التحليل العنصرى، التحليل الحرارى، الأشعة تحت الحمراء واستخدام الرنين المغناطيسى النووي- لأول مرة- فى توصيف مواد الامتصاص الحيوى المحضرة من ألياف الكتان المعدلة عضويا.

وأشارت الدراسة إلى نجاح هذه المواد فى ازالة الملوثات الغير عضوية مثل أيونات الكروم السداسى والملوثات العضوية مثل صبغة الأليزارين الحمراء من عينات مياه الصرف الصحى الحقيقية وبنسبة ازالة تعدت الـ90%.

وتوجهت الدكتورة ماجدة عقل، بالشكر للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة على دعمه المستمر للعملية التعليمية فى جامعة المنصورة، وتتطلع وفريقها البحثى إلى امكانية تطبيق هذه الدراسة على نطاق صناعى واسع.

وتعد الدكتور ماجدة على عبد العزيز عقل، أحد أبرز أساتذة الكيمياء التحليلية فى جامعة المنصورة، المتخصصين فى علوم البيئة ومعالجة المياه والكيمياء الخضراء والنانوتكنولوجى ولها مدرسة بحثية متميزة حيث أشرفت على أكثر من 35 من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم منح العديد من درجاتها العلمية للعديد من الدارسين المصريين والوافدين، علاوة على أكثر من 70 بحثا علميا منشورة فى كبرى المجلات العلمية العالمية المتخصصة وبلغ عدد الاستشهادات لأبحاثها حوالى 1400 بمعامل هيرتش 21.