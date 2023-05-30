عميد "زراعة الإسكندرية" يتفقد لجان الامتحانات ومتابعة التزام الطلاب

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة ساباباشا جامعة الإسكندرية لجان الامتحانات للفصل الدراسي الثاني اليوم الاثنين، برفقته الدكتور وليد فايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيمان عياد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودعاء دويدار أمين الكلية.

وقال بيان اليوم، إنه تم متابعة استقرار سير العملية الامتحانية للبرامج الخاصة والبرامج العامة ومرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا وأصدر عميد الكلية والوكلاء التعليمات للطلاب والالتزام بها أثناء فترة الإمتحان وغلق وسحب الموبايلات خارج اللجنة.

وكان قد أكد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعةالإسكندرية برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعةالاسكندرية للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء انعقاد الامتحانات ضمن استعداد الجامعة للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة ماجدة الشاذلي عضو المجلس ومقرر المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية حول التمكين الاقتصادي وتدريب المرأة وكذلك استعدات جامعة الاسكندرية للمشاركة فى المبادرة الوطنية لمشروعات الاخضر الذكي من خلال المشروع المقدم من مركز الابتكار وريادة الأعمال، كما أكدت علي أهمية التعاون بين الكليات فى حملة "بلدي أمانة" والذي يقام تحت رعاية المجلس القومي للمرأة على مستوى محافظات مصر وتهدف الحملة إلى رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الازمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.