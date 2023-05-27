10 تعليمات لطلاب تربية رياضية بالإسكندرية قبل بدء امتحانات الترم الثانى

الإسكندرية أسماء على بدر

تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب كلية التربية الرياضية بنين ب جامعة الإسكندرية خلال الشهر المقبل، وأعلنت الكلية عن محظورات وممنوعات داخل اللجان على الطلاب اتباعها ووفقاً للقواعد المنظمة لقانون تنظيم الجامعات المصرية وهي :

1- إحضار إثبات الشخصية ( كارنية الكلية أو بطاقة الرقم القومي).

2- يجب على الطالب أن يقوم بالتوقيع بنفسه في كشوفات الحضور والغياب.

3- منع الطلاب من الدخول بالكتب والأوراق والشنط والتليفون المحمول والساعات الذكية وسماعات الأذن داخل قاعات الامتحانات.

4- ممنوع نهائيا دخول الطلاب لجنة الإمتحان بعد مرور ربع ساعة من بدء الإمتحان.

5- ممنوع خروج الطلاب من اللجنة قبل مضي نصف ساعة على الأقل من بدء الإمتحان وقبل إنتهاء معاون اللجنة من حصر الحضور والغياب .

6- ممنوع تجمع الطلاب حول مقار لجنة الإمتحان بعد خروجهم منها.

7- يجب التأكد من إستيفاء بيانات أوراق الإجابة وكتابة الإسم ورقم الجلوس على ورقة الأسئلة والإجابة وعدم كتابة أي معلومات على ورقة الأسئلة . ويجب تسليم ورقة الأسئلة والإجابة لمراقب اللجنة.

8- يحق للمراقب تغيير مكان الطالب إذا إقتضى الأمر ذلك للمحافظة على نظام الإمتحان.

9- كل طالب يخل بنظام الإمتحان سواء لفظاً أو قولاً أو الإخلال بنظام الإمتحان أو الغش أو الشروع في الغش أو الإلتفاف للجانب أو الخلف أو توجيه تعبيرات بالوجه لزملائة سوف يتعرض للمساءله القانونية.

10- بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة ( طلاب المستوى الأول – الثاني – الثالث ) من لديه مقررات بمستويات أخرى غير المستوى الذي يدرس به ، فيجب على الطالب معرفة موعد الإختبار من خلال الإطلاع على جداول الإختبارات للمستويات الثلاثة.