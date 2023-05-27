اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 06:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

10 تعليمات لطلاب تربية رياضية بالإسكندرية قبل بدء امتحانات الترم الثانى

السبت، 27 مايو 2023 05:07 م
10 تعليمات لطلاب تربية رياضية بالإسكندرية قبل بدء امتحانات الترم الثانى جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية خلال الشهر المقبل، وأعلنت الكلية عن محظورات وممنوعات داخل اللجان على الطلاب اتباعها ووفقاً للقواعد المنظمة لقانون تنظيم الجامعات المصرية وهي :
1- إحضار إثبات الشخصية ( كارنية الكلية أو بطاقة الرقم القومي).
2- يجب على الطالب أن يقوم بالتوقيع بنفسه في كشوفات الحضور والغياب.
3- منع الطلاب من الدخول بالكتب والأوراق والشنط والتليفون المحمول والساعات الذكية وسماعات الأذن داخل قاعات الامتحانات.
4- ممنوع نهائيا دخول الطلاب لجنة الإمتحان بعد مرور ربع ساعة من بدء الإمتحان.
5- ممنوع خروج الطلاب من اللجنة قبل مضي نصف ساعة على الأقل من بدء الإمتحان وقبل إنتهاء معاون اللجنة من حصر الحضور والغياب .
6- ممنوع تجمع الطلاب حول مقار لجنة الإمتحان بعد خروجهم منها.
7- يجب التأكد من إستيفاء بيانات أوراق الإجابة وكتابة الإسم ورقم الجلوس على ورقة الأسئلة والإجابة وعدم كتابة أي معلومات على ورقة الأسئلة . ويجب تسليم ورقة الأسئلة والإجابة لمراقب اللجنة.
8- يحق للمراقب تغيير مكان الطالب إذا إقتضى الأمر ذلك للمحافظة على نظام الإمتحان.
9- كل طالب يخل بنظام الإمتحان سواء لفظاً أو قولاً أو الإخلال بنظام الإمتحان أو الغش أو الشروع في الغش أو الإلتفاف للجانب أو الخلف أو توجيه تعبيرات بالوجه لزملائة سوف يتعرض للمساءله القانونية.
10- بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة ( طلاب المستوى الأول – الثاني – الثالث ) من لديه مقررات بمستويات أخرى غير المستوى الذي يدرس به ، فيجب على الطالب معرفة موعد الإختبار من خلال الإطلاع على جداول الإختبارات للمستويات الثلاثة. 
 
 
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

جامعة الاسكندرية

امتخانات جامعة الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة

افتتاح مركز النشر العلمى المتميز لدعم الباحثين بجامعة الإسكندرية

الإثنين، 22 مايو 2023 12:35 م

طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون البرنامج التدريبي لمؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعات

الأحد، 21 مايو 2023 08:20 م

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح الملتقى الهندسى للأعمال والوظائف.. فيديو

السبت، 20 مايو 2023 01:22 م

مركز تعليم الكبار بجامعة الإسكندرية ينجح فى محو أمية 13 ألف شخص على مستوى المحافظة.. فتح 7800 فصل بـ6 محافظات.. وعميد كلية التربية: نقدم الدعم المطلوب للقضاء على الأمية ولدينا 19 طالبا فاقوا العدد المطلوب.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة