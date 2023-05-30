وذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء أن هذا القرار وقعه وزير الداخلية البولندي "ماريوس كامينسكى".. مشيرا إلى أنه بموجب القرار، سيتم اعتبارا من منتصف ليل بعد غد الخميس تعليق حركة الشحن عبر الحدود مع بيلاروسيا أمام الشاحنات والجرارات المسجلة في بيلاروسيا وروسيا حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الداخلية البولندية قد أعلنت أمس الاثنين فرض عقوبات على 365 مواطنا من بيلاروسيا وتجميد الأصول المالية ل20 شركة و16 فردا لهم صلة بروسيا.