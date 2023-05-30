الغرف التجارية: طرح القمح بالبورصة السلعية سينعكس على أسعار السلع

محمد شرقاوى

كشف هشام أبو الدهب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عن مفاجأة سارى للمواطنين بشان أنخفاض أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام أبو الدهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن طرح القمح بالبورصة السلعية المصرية، سينعكس على أسعار السلع، كما أن ضخ البورصة كميات كبيرة من القمح إلى المطاحن سيساعد على انخفاض المنتجاب التي تشتق منه.

وأضاف، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كلما زاد ضخ الأقماح انخفضت أسعار المكرونة والدقيق والمخبوازت، موضحًا أن منتجات شركة سايلو فودز، ساعدت على الحد من ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية في السوق، وتم طرح منتجاتها بأسعار أقل من نظيرتها.

وتابع: لابد من زيادة كمية القمح في البورصة السلعية للمطاحن، موضحًا أن هناك بعض التجار يشترون أردب القمح بسعر أعلى من المحدد من قبل التموين، وهذا الأمر يؤثر على أسعار السلع.

وأوضح أبو الدهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن سعر طن القمح في السوق السوداء، أكثر من 12300 جنيه، ويجب فتح مستندات للمطاحن للحد من السوق السوداء.

ولفت، إلى أن عقب انخفاض أسعار القمح، يجبر المصانع على انخفاض أسعار الدقيق والمكرونة، وهذا الأمر سيشعر به المواطنين خلال الفترة المقبلة، مناشدًا الدولة بأهمية تعديل مواصفات استيراد القمح، ووفقا للاستخدامات المحددة له، وهذه أفضل الأنواع التي يجب استيرادها:

بروتين 11

بروتين 11.5

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