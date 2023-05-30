السلطات الإسرائيلية تهدم قرية "العراقيب" بالنقب

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هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب بأراضي عام 48، للمرة الـ217 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 يوليو 2010.



وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت مساكن أهالي العراقيب آخر مرة بتاريخ أول مايو 2023.



وهذه المرة السادسة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة العام الماضي، و14 مرة عام 2021.



ويعيد الأهالي في العراقيب نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.



وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم، بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.