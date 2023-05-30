السفينة MPLE BREEZE تغادر ميناء سفاجا وتنقل 30 ألف طن فوسفات للهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن الحركة الملاحية تسير بشكل طبيعى دون أى مشكلات، وأن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم خلالها تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و652 شاحنة و 440 سيارة.

وأكد المركز الاعلامى لموانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و 314 شاحنة و429 سيارة، وشملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع ، 338 شاحنة و 11 سيارة .

كما أكد على مغادرة ميناء سفاجا اليوم السفينة MPLE BREEZE وعلي متنها 30 ألف طن فوسفات تصدير الي الهند، والسفينتين امل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم امل، بوسيدون اكسبريس و القاهرة، وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية2 .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 200 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية " وصول / سفر " لثلاث سفن وهي ايلة، سينا وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 390 سيارة بوزن 780 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانئها.