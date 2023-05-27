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ميناء سفاجا يستقبل السفينة ANTHEA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي

السبت، 27 مايو 2023 01:55 م
ميناء سفاجا يستقبل السفينة ANTHEA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي ميناء سفاجا البحرى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 729 شاحنة و88 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 68500 طن بضائع ، 367 شاحنة و76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 362 شاحنة و 12 سيارة. 
 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة ANTHEA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها وبوسيدون إكسبريس.
 
كما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل والقاهرة ، وادرت السفينتين  بوسيدون اكسبريس و الحرية2، و يشهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و 350 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول / سفر" للسفن الثلاث وهي أيلة ، سينا وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1720 راكب بموانيها.

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