التهاب ملتحمة العين في الصيف.. 7 نصائح لمنع الإصابة

كتبت إيناس البنا

التهاب الملتحمة ، المعروف باسم العين الوردية ، هو مرض يصيب العين يسببه فيروس أو بكتيريا، حرارة الصيف مثالية لانتشار البكتيريا والفيروسات ونشر العدوى للآخرين، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي التفاعلات الكيميائية والحساسية ، التي تتفاقم خلال الصيف ، إلى التهاب الملتحمة.

علامات التهاب الملتحمة

وفقًا لموقع " OnlyMyHealth"، قد يكون تشخيص التهاب الملتحمة أمرًا صعبًا"، أكثر علامات التهاب الملتحمة شيوعًا هي احمرار ورطوبة العينين ، والتهيج وعدم الراحة في العينين ، والإفرازات حول العينين في الصباح.

نصائح لتجنب التهاب الملتحمة في الصيف



التهاب الملتحمة معدي للغاية ، لذلك ينتشر بسرعة من شخص إلى آخر، لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التهاب الملتحمة تمامًا ، لأنه أكثر شيوعًا في الصيف".

فيما يلي بعض النصائح المتخصصة لتجنب التهاب الملتحمة في الصيف:

اغسل يديك بشكل متكرر



الخطوة الأولى في الدفاع عن نفسك ضد جميع أنواع الفيروسات والجراثيم هي الحفاظ على النظافة الشخصية، ينصح بغسل اليدين بشكل متكرر خلال النهار ، خاصة إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الخارج.

ابق يديك بعيدًا عن عينيك



يديك هي الطريق المباشر للبكتيريا والفيروسات للوصول إلى عينيك، حتى إذا كنت تغسل يديك بشكل متكرر طوال اليوم ، فلا يزال عليك الامتناع عن لمس وجهك وعينيك ، مما يمنع خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة.

ضع قطعة قماش جديدة على وجهك



المناشف هي طريق مناسب آخر لتصل البكتيريا والفيروسات إلى عينيك، تتلامس المنشفة أو قطعة قماش التنظيف مباشرة مع عينيك، عندما تبقى المنشفة رطبة ولا تتغير كل يوم ، قد تتطور البكتيريا عليها بسهولة ، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى العين.

تجنب مشاركة المناشف



التهاب الملتحمة شديد العدوى وينتشر بسرعة من شخص إلى آخر، لا تستخدم أبدًا مناشف شخص آخر ، حتى لو لم يكن لديهم أعراض التهاب الملتحمة."

لا تضعي المكياج بمجرد انتهاء صلاحيته



كثير من الناس يستخدمون مستحضرات التجميل التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولكن التهاب الملتحمة وأمراض الجلد الأخرى ، مثل حب الشباب والحساسية ، يمكن أن تنجم عن استخدام المكياج بعد تاريخ انتهاء صلاحيته"

تحقق قبل استخدام أدوية العيون



يجب التحقق باستمرار من تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية المتعلقة بالعين قبل استخدامها ، كما هو الحال مع المكياج. تمامًا مثل منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية ، قد تؤدي الأدوية منتهية الصلاحية أيضًا إلى مشاكل في العين ، مثل التهاب الملتحمة.

استبدل أغطية الوسائد بشكل متكرر

الشيء الآخر الذي يمس وجهنا مباشرة هو وسادتك. قالت الدكتورة شارما: "الاستخدام طويل الأمد للوسائد غير المغسولة يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا والفيروسات، عن طريق تنظيف أغطية الوسادة في الوقت المناسب ، يمكنك تجنب التهاب الملتحمة والتهابات الأنف أو الفم أو الوجه.