أسباب التهابات العيون في فصل الربيع

كتبت رانيا عامر

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى خطر الإصابة ب التهابات العيون وجفاف العيون خلال موسم الربيع نتيجة الفيروسات المنتشرة بالجو، والعواصف الترابية، وذلك وفقا لما نشره موقع فيستي رو.

ومن جانبه أشار الدكتور دميتري مايتشوك أخصائي طب وجراحة العيون، بجامعة موسكو الطبية أسباب التهاب العيون في موسم الربيع، تبدأ درجة حرارة الهواء بالارتفاع يوما بعد آخر ، ما يؤدي إلى تنشيط الفيروسات والبكتيريا، ومنظومة مناعة الإنسان بعد فصل لشتاء تكون ضعيفة عادة، بالإضافة إلى تقلب درجات الحرارة، وإصابة الكثيرين بنزلات البرد .

وأكد اخصائي العيون أن يكون التهاب العيون بسبب البكتيريا أو الفيروسات ،بالاضافة الي ان الشخص الذي يعاني من السعال أو احمرار العين يتعرض لالتهاب العين.

وقد يكون السبب الثاني لالتهاب و جفاف العين،هو الخروج الي الشارع والشمس ساطعة يبدأ الغبار في إثارة متلازمة جفاف العين، والحساسية أيضا. وعندما نعود إلى الغرفة، نشغل مكيف الهواء، ما يؤدي إلى تجفيف الهواء مرة أخرى وإثارة نفس متلازمة العين الجافة .