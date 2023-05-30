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ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح.. خريطة الطقس حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:13 م
ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح.. خريطة الطقس حتى الأحد المقبل حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 30 مايو حتى الأحد المقبل 4 يونيو 2023، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:
 
الثلاثاء 30 مايو: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .
 
 
الأربعاء 31 مايو:
 
اعتبارا من غد الأربعاء ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجات. 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية  على فترات متقطعة.
 
الخميس 1 يونيو: 
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
الجمعة 2 يونيو:
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
السبت 3 يونيو:
نشاط للرياح مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
الأحد 4 يونيو:
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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