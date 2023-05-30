أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التعليم

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها حضور الرئيس السيسى اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف فى وزارة التعليم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

عيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوى.. اعرف الإجازات الرسمية حتى نهاية 2023

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

مركز الأزهر للفتوى يوضح "سِنّ الأضحية".. إنفوجراف

أيام معدودات تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وموسم الحج لعام 1444، ويقول الله تعالي "وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً"، أما الذين لم يتشرفوا بحج بيت الله حتى يأذن الله تعالي لهم، فعليهم أن يضحوا فهي سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم، و هي قاصرة على المستطيع لقول الرسول "من وجد سَعَةً فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا".

مباحثات مشتركة بين وزيرى خارجية مصر والمجر لبحث ملفات التعاون

عقد وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والتجاري المجري بيتر سيارتو، جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

الآن.. نتائج صفوف النقل الابتدائى والإعدادى بالجيزة متاحة فى المدارس

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي في كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة.

الأرصاد: الموجة الحارة تبدأ غدا بارتفاع 5 درجات

كشفت خريطة الظواهر الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من غد الأربعاء 31 مايو وحتى السبت 3 يونيو ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

السكة الحديد تعلن خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا بامتداد قطارى 809 / 810 لمحطة شربين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعض التعديلات بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وتلبية لرغبة جمهور ركاب بيلا وشربين والقرى المجاورة.. وبيانها كالآتى:

مصرع شخصين وإصابة 16 فى حادث تصادم تريلا ومينى باص بطريق أسيوط الغربى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرين بسبب حادث تصاد سيارة ومينى باص بطريق أسيوط الغربى ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

5 شروط لتوثيق عقود زواج الأجانب بمصر.. فرق السن لا يزيد على 25 سنة الأبرز

خدمة توثيق زواج الأجانب فى شرم الشيخ، خدمة جديدة أطلقها المستشار عمر مروان وزير العدل، وأعلن عن فتح أول مكتب لتوثيق عقود الزواج فى جنوب سيناء والثالث من نوعه على مستوى الجمهورية بعد القاهرة والإسكندرية، تيسيرا على المقبلين على الزواج في الانتقالات، وتقديم أفضل خدمة ممكنة، ومن ابرز شروط العقد التالى:

التعليم: الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة منتظم وتلاشى السلبيات

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، يسير بشكل منتظم فى جميع المحاور سواء الخاصة بتأمين اللجان أو الأسئلة، مشددة على أنه تم طباعتها وتظريفها وسيتم نقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما أن الاستعدادات شملت تجهيز استراحات المعلمين المشاركين كملاحظين ومراقبين إضافة إلى تجهيز لجان السير وتعريف الطلاب بضوابط الإجابة عن الأسئلة.

الرئيس السيسى يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف فى وزارة التعليم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جانبا من الاختبارات التى تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

14 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات فى الربع الأول 2023

أعلنت المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

فاضل 29 يوما.. تعرف على موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا

حوالى 29 يوما تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

سعر الذهب الآن فى مصر.. الجرام يتراجع للمرة الثانية اليوم بـ5 جنيهات

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاض بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2325 جنيها مقابل 2330 جنيها في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء وفيما يلي اخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية.

الإسكان: مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات حجز وحدات الطرح الأخير

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بالطرح الأخير بمشروعات (سكن مصر - دار مصر - جنة - الإسكان المتميز - القطامية جاردنز)، والذين حجزوا تلك الوحدات إلكترونياً خلال المدة من 2023/3/26 : 2023/4/5، مهلة لمدة شهر من تاريخ إخطارهم من قِبَلِ بنك التعمير والإسكان، لاستكمال سداد مقدمات الحجز مُحَمَّلَة بالأعباء من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية فى 18 مايو الجاري، وحتى تاريخ قيام العملاء بالسداد، وذلك تيسيرا من الهيئة على العملاء الذين لم يتمكنوا من سداد مقدمات الحجز خلال المدة الزمنية المقررة بكراسة الشروط.

ماذا قدم الزمالك والطلائع فى الدورى قبل لقاء الليلة ؟..إنفو جراف

يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

الأهلي يطمئن على جاهزية الشناوى لحراسة المرمى فى ذهاب نهائى أفريقيا

اطمأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على جاهزية محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر لحراسة مرمى المارد الأحمر فى مباراته أمام الوداد المغربي الأحد المقبل باستاد القاهرة، فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة بشد فى عضلة السمانة وخضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام الماضية.

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى..الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16".. طالب عمره 16 عاما يطعن معلمته ويهدد باقى طلاب فصله بمسدس فى إيطاليا

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خارطة جديدة لترتيب أولويات المنظومة.. إنشاء المجلس الأعلى للتعليم على مائدة الحوار الوطني غدا بمشاركة واسعة.. سياسيون: يستهدف صياغة استراتيجية متكاملة لربط المخرجات مع سوق العمل وتطوير البنية للمدارس

تستعد إدارة الحوار الوطني، لعقد جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.