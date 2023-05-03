وزير النقل يتفقد ورش العباسية برفقة وفد نمساوى تمهيدا لبدء إنتاج مفاتيح السكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية، وخبراء من فويست البين النمساوية، زياره تفقدية لورش العباسية المتخصصة فى إنتاج مفاتيح السكك الحديدية تمهيدا لبدء استلام فويست البين مصر الورشة والبدء فى إنتاج المفاتيح.

وتفقد الوزير ومرافقوه أقسام الورشة المختلفة وتم مشاهدة كافة مراحل الإنتاج بالورشة والمعدات الموجودة وحيث ستقوم شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى متوسط إنتاج 300 مفتاح سنوياً طبقاً للمواصفات العالمية بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائى السريع وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية .

وأكد الوزير خلال جولته التفقدية على ضرورة مراعاة الجودة العالية فى كافة مراحل التصنيع والتدرج خلال عمليات التصنيع فى استخدام المكونات المحلية لتصل إلى أعلى نسبة من التصنيع المحلى بنهاية التحديث للورشة وذلك كإحدى الخطوات الهامة فى مجال توطين صناعة النقل فى مصر والتى وجهت بها القيادة السياسية.

مضيفا أن هذا التعاون مع فويست البين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية ممثل فويست البين النمساوية يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسة بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفقا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى والمصرى فى كافة المشروعات و توطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة العالية بالإضافة الى الحد من الشراء بالعملة الصعبة والاعتماد على الجنيه المصرى بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازى مع التوسع فى المشروعات التى تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث ال 10 الاف كيلومتر سكة حديد الحالية وازدواج وتطوير نظم الإشارات لعدد كبير من خطوط الهيئة الحالية او لشبكة القطارات الكهربائية السريعة أولمشروعات مترو الانفاق الجاري تنفيذها والانطلاق لتصدير تلك المنتجات إلى الدول الافريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج، لافتا إلى أن هذه الشراكة هى نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوى الهام الذى ينقل الملايين من الركاب سنويا والحفاظ على ممتلكات واصول المرفق وتعظيم موارده .

جدير بالذكر أن شركة فويست ألبين النمساوية هي أحد أكبر الشركات على مستوى العالم في انتاج مفاتيح السكك الحديدية بكافة أنواعها ( ديزل – كهربائي ) حيث يصل إجمالي حجم الأعمال السنوية للشركة إلى 15 مليار يورو وتحتوى على 66 فرع على مستوى العالم و عدد 50 ألف موظف .