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وزير التعليم: هدف امتحانات الثانوية العامة الشفافية والعدالة بين الطلاب

الأربعاء، 03 مايو 2023 08:21 م
وزير التعليم: هدف امتحانات الثانوية العامة الشفافية والعدالة بين الطلاب امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إن الوزارة لم تحدث تغيير فى إجراءات امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن هدف الوزارة تكافؤ الفرص بين الطلاب والشفافية والعدالة و85% من الأسئلة اختيارية و15% مقالية والامتنان يعقد بنظام الأوبن بوك وكتيب المفاهيم متاح للطلاب والتصحيح يتم الكترونيا بالكامل، قائلا: عاوزين الطلبة تطمئن ولو ذاكرت ربنا هيكرمك واى عملية امتحانية لها منظومة كبيرة منها اعداد الامتحانات وسير الامتحانات.

 

واضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، أن الأسئلة مسحوبة من بنك الأسئلة وهناك لجنة تراجع الأسئلة المسحوبة من بنك الأسئلة، موضحا أن الوزارة تحاول تلاشى اى مشكلات، موضحا أن مواصفة امتحان الثانوية العامة تمت بشكل علمى وليست بشكل ارتجالى.

 

 

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

 

 

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.


التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية

إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

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