مياه القناة: البدء فى تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحى بالعوايضة بالقصاصين

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء الكامل من محطة وشبكات الانحدار لصرف صحى منطقة العوايضة التابعة لقرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، والبدء فى تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، وفتح باب التعاقد للأهالى.

قال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات لمحطة رفع الصرف الصحى الجميزة بالوادى الأخضر، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع لأنشأت الخاصة بالمحطة، لافتا على متابعته المستمرة لأعمال ومد خطوط شبكات الصرف الصحى لمحطة رفع المحسمة والتى تدخل الخدمة قريبا.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن محطة رفع صرف صحى العوايضه، بدأت فيها الشركة بالفتح الفعلى لباب التعاقد للأهالى وتركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات، وذلك بعد أن تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط الانحدار لشبكات الصرف الصحى، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف، والتشغيل التجريبى للمحطة، ومراجعة خطوط وشبكات الطرد الواصلة من المحطة لشبكات.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطات رفع الصرف الصحى الجديدة التى تم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقرى والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن الشركة فى إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة فى تقديم خدمات أفضل ومتميزة سواء فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.