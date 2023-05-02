اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:49 م
أكرم القصاص
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قطع المياه غدا عن مدن ومجالس قروية بالدقهلية.. اعرف المناطق ومواعيد الانقطاع

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:16 م
قطع المياه غدا عن مدن ومجالس قروية بالدقهلية.. اعرف المناطق ومواعيد الانقطاع انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية : محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه لمدة 7 ساعات إعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة  3 مساءً وذلك يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 في المناطق التالية: ( مجلس قروى المعصرة - الشوامى - عزبة جاد - نبروه - بهوت وعزب بهوت) 
 
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال ربط خطوط على خط 600 مم بمنطقة بلقاس. 
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.
 
 جدير بالذكر أن الشركة تقوم بأعمال صيانه في مراكز وقري متنوعة علي مستوي المحافظة حيث قامت بأعمال صيانه في عدد من المراكز كان آخرهم مركز منيه النصر بالأمس
 
 
 
 
 
 

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