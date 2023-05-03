"مطبخ المصرية" برنامج تدريبى لدعم سيدات قرى حياة كريمة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة فرع القومى للمرأة بالأقصر، عن تنفيذ المجلس برنامج تدريبى لدعم السيدات بعنوان "مطبخ المصرية" داخل قرى حياة كريمة، وذلك لتعليمهم كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم لعمل مشروعات مميز فى المستقبل، وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأضافت الدكتورة صابرين عبد الجليل، أن فرع المجلس القومى للمرأة نفذ على مدار أسبوع كامل برنامج تدريبى يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة، وذلك كنواة لمشروع صغير تحت عنوان " مطبخ المصرية "، وذلك بقرى حياة كريمة فى محافظات "الغربية، الجيزة، بنى سويف، الأقصر، قنا، الشرقية، القاهرة، الدقهلية، المنيا الفيوم، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة".

وأوضحت مقررة فرع القومى للمرأة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريباً على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً فى المطبخ.

ومن الجدير بالذكر أن جهز فرع القومى للمرأة بالأقصر، 8 مراكز التدريب الإنتاجى فى مبادرة حياة كريمة، لتوفير تدريب للسيدات والفتيات فى المستقبل، وسوف يتم رفع كفاءتهم والعمل، المرأة فى الأقصر سيدة قوية ومحتاجة دعم ورعاية سياسية وإقتصادية وإجتماعية، لتمكينها فى كافة المجالات، وخاصة أن المرأة فى الصعيد تجيد الحرف المتنوعة فى مجال التراث والهاند ميد، وعندها قدرة على تمكين ذاتها اقتصاديا فى العديد من الحرفى، مطالبة إياها بأن تكون واثقة من نفسها وعليها التجربة وخوض كافة المجالات والقيادة السياسية فى الوقت الحالى تدعم المرأة جيدا وتمكنها وهذه فرصة ذهبية.