اليوم السابع
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القومى للمرأة ببنى سويف: تدريب 600 سيدة بـ"مطبخ المصرية" داخل قرى حياة كريمة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:41 م
القومى للمرأة ببنى سويف: تدريب 600 سيدة بـ"مطبخ المصرية" داخل قرى حياة كريمة جانب من الحدث
بنى سويف هانى فتحى

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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من فرع المجلس القومي للمرأة ، بشأن  ما تم تنفيذه من أمسيات رمضانية  ضمن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، والتي نفذها فرع المجلس بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن التقرير ، الذي أعدته نرمين محمود مقررة الفرع ، الإشارة إلى  أنه تم  عقد وتنظيم 8 أمسيات رمضانية بقري ببا وناصر (دلاص /بنى زايد /اشمنت /بهبشين /طوة /صفط راشين /طحا البيشه /فزارة ) بعروض العرائس المتحركة  ، بجانب عقد 90 جلسة  دوار على مدار الشهر الكريم بحضور الأئمة المدربين على رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية مناهضة زواج القاصرات والعنف ضد المرأة والحفاظ على الأسرة

كما تضمنت الجهود تدريب 600 من السيدات بمطبخ المصرية على إعداد الوجبات الجاهزة والولائم كنواة لمشروع صغير وإعداد وجبات اطعام للمتدربات ويتم توزيعها على مدار الشهر حوالى 120 وجبه يوميا بإجمالي 2400 وجبة شهريا ، علاوة على تنفيذ عدد من لقاءات التوعية بالتعاون مع مكتب الشكاوى ومركز الفتاوى الإلكترونية بالأزهر الشريف تحت عنوان جلسات المشورة الأسرية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الأسرة المصرية.

 

 


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