مصرع طفل إثر تعرضه لحادث مرورى فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

لقى طفل داخل محافظة دمياط، مصرعه إثر تعرضه لحادث مرورى بإحدى قرى المحافظة.

وكانت الأجهزة الامنية قد تلقت بلاغا أفاد وقوع حادث مرورى بالطريق الرابط بين دمياط الروضة، منا أسفر عن مصرع طفل يعدى "ا المنسي" يبلغ من العمر 4 سنوات متأثرا بإصابته نتيجة الحادث، وعلى الفور تحركت قوة شرطية برفقة رجال الإسعاف نحو موقع البلاغ والتى قامت بتحرير المحضر اللازم ب للواقعة ونقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات واستخراج تصريح الدفن، فيما تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة والتى تحولت التحقيقات بالإضافة إلى إجراء المعاينة الأولية لموقع الحادث.

وأكد "م المنسي" والد الطفل أن الحادث كان نتيجة قيام السائق بتجاوز السرعات المقررة، فضلا عن قيامه يالسير عكس الاتجاه، مشيرا إلى أن أهالى القرية حاولوا تقديم المساعدة غير أن نجله لقى مصرعه بشكل فورى جراء إصابته نتيجة تعرضه للحادث.

وأضاف والد الطفل قائلا: "جد الطفل توفى عقب سماع الخبر بدقائق حزنا عليه، لم يتحمل الصدمة".

وقررت النيابة العامة حبس السائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما تم انتخاب لجنة من قبل إدارة الطب الشرعى لإعداد التقارير اللازمة حول أسباب الوفاة، فضلا عن قيام معاينة طريق الحادث للوقوف على أسبابه، إضافة إلى الكشف عن السائق والتأكد من حيازته لرخصة قيادة واجراء التحاليل الطبية اللازمة له.

وتهيب إدارة المرور بدمياط ضرورة الالتزام بالتعليمات المقررة أثناء القيادة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، وكذلك الالتزام بخطوط السير واتجاهاتها، كما أوضحت أيضا وجود حملات مرورية مكثفة بتلك الطرق لضبط خرجة السير بشوارع المحافظة.