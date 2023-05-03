محافظ كفر الشيخ: إزالة 78 حالة تعد على مساحة 36 فدان ضمن الموجة الـ 21

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تمكن حملة مجلس مدينة بلطيم، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، في اليوم الخامس من الموجة 21، إزالة 20 حالة تعدي على أملاك الدولة على مساحة 4581 متر.

جاء ذلك برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومساعد مدير أمن كفرالشيخ، ومأمور مركز بلطيم، ومفتش المباحث، ونواب رئيس المدينه، ورئيس قرية بر بحري، ومسئول القسم الهندسي في القرى والحملة الميكانيكية بالوحدة.

وِأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالي حالات الإزالات المتعدية على أملاك الدولة وتم التعامل معها منذ بدء الموجة 21 في 29 أبريل الماضي وحتى اليوم بلغت 78 حالة على مساحة 36 فدان، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالت البناء المخالف، حيث سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كافة الحالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.