محافظ القاهرة يوضح خطوات المشاركة بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتب سيد الخلفاوى

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المؤتمر الذى عقدته المحافظة لشرح وتوضيح الخطوات التنفيذية للمشاركة فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر المشرف العام على المبادرة، والدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى.

وأكد محافظ القاهرة، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ويأتى حرص الدولة على الاستمرار فى تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بهدف رفع معدلات النمو والقضاء علي الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار التناغم بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرًا إلى أن الدولة باطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حالة من الحراك المجتمعي والتحفيزي فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا المؤتمر الهام يأتى استكمالاً لجهـود الدولة ومحافظة القاهرة في التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي كان لمحافظة القاهرة الريادة في التعامل معها خلال الدورة الأولى لهذه المبادرة الوطنية حيث بلغ عدد المشروعات التي تقدمت للمبادرة على أرض محافظة القاهرة 949 مشروع في كافة الفئات المستهدفة، وتم تكريم الفائزين منهم، وفاز من القاهرة على مستوى الجمهورية مشروعين أحدهما مشروع الخردة باب رزق وهو من المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والثاني المشروع السفير للمحافظة وهو مشروع تحويل السيارات للعمل بالكهرباء والمقدم من كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أن المحافظة بدأت فى تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 وأنهت كافة استعدادتها لتلقى طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات تأكيدًا على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف مناحى الحياة وحرصًا من محافظة القاهرة على المشاركة الفعالة في دعم قضايا التغير المناخي عالمياً.

وأضاف محافظ القاهرة أنه جاري العمل خلال الفترة القادمة على عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة فى الجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بمختلف مناطق وأحياء العاصمة ، بالإضافة إلى نشر اعلانات تعريفية بالمبادرة فى الشوارع والميادين العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة وحثها على المشاركة فى المبادرة التى بدأ التقديم لها فى الأول من أبريل ويستمر حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٣ من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تضم مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرةالحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأكد محافظ القاهرة على دعم محافظة القاهرة لكل من يشارك في هذه المبادرة الرائدة بمشروع أخضر وذكي من أجل تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين المرأة المصرية في مجال مواجهة تحديات التغير المناخى، وتستهدف المحافظة من المشاركة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات علي أرض القاهرة.

ثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى دعم تلك المبادرة والقائمين علي العمل علي انجاحها وعلى رأسهم السفير هشام بدر المشرف العام على المبادرة ، ود. خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي .

ودعا اللواء خالد عبد العال جميع الجهات التنفيذية ، والأفراد للتكاتف والعمل الجاد من اجل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والمشاركة بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة ، وتعمل علي ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.

وقدم السفير هشام بدر المشرف العام على المبادرة الشكر والتقدير لمحافظ القاهرة على الجهود التى بذلتها المحافظة فى النسخة الأولى من المبادرة ونجاحها فى تحقيق الهدف الرئيس منها وهو نشر التوعية بأهمية التعامل مع قضايا التغيير المناخى، مؤكدًا أن محافظة القاهرة قادت حملة كبرى غير مسبوقة فى المحافظات للتعريف بالمبادرة وتحريك الوعى بها.

وأشار السفير هشام بدر إلى أنه سيتم شرح نموذج محافظة القاهرة فى نشر الوعى والخطوات التنفيذية التى اعتمدتها فى ذلك ليسترشد بها باقى المحافظات.

وثمن السفير هشام بدر المشرف العام على المبادرة جهود محافظة القاهرة فى إنجاح الدورة الأولى ، مشيرًا إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ ، كما أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ cop27 خاصة وأنها قدمت حلول مصرية للمشكلات البيئية وأبرزها التعامل مع المخلفات ، كما قدمت وسائل قابلة للتنفيذ للمشكلات.

وأكد السفير هشام بدر أنه أصبح لدى مصر لأول مرة قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية تضم أكثر من 6300 مشروع يستطيع أى مستثمر الإطلاع عليها والاستثمار فيها، مشيرًا إلى بدء عدد من الجهات الدولية والبنوك والشركات الكبرى فى تبنى عدد كبير من هذه المشروعات.

وأضاف السفير هشام بدر أن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تصبح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة سنوية كان بهدف استمرار المبادرة في تأدية رسالتها من الدفع بالعمل الجماعي في مصر لتقديم وتنفيذ حلول ذكية لمواجهة آثار تغير المناخ في مصر. مشيرًا إلى أن مصر ستشارك بتجربتها الناجحة فى تنفيذ المبادرة فى مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى الإمارات cop28.

وأكد السفير هشام بدر أن الدورة الثانية للمبادرة تحظى باهتمام متزايد من أصحاب المشروعات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تشجيع الشركات والمشروعات الناشئة على التقدم والمشاركة في الدورة الثانية مع الحرص على زيادة عدد المشاركين من الشباب والمرأة.

كما أكد. د .خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي خلال كلمته بالمؤتمر على الدور الريادى والقيادى لمحافظة القاهرة مشيرًا إلى أن اختيار القاهرة للقيام بأول مؤتمر تقديرًا لجهود المحافظة الكبيرة خلال الدورة الأولى، حيث إن محافظة القاهرة حركت كافة الكوادر بها لزيادة الوعى بالمبادرة.

وأشار د . خالد مصطفى إلى أن روح المبادرة الأساسى يتمثل فى تكاتف جميع عناصر الوطن لمواجهة التحديات التنموية وعلى رأسها تحدى التغيرات المناخية ، كما جسدت المبادرة فكرة وأهمية المشاركة في مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوطين أهداف التنمية المستدامة ، موضحًا أن هذا المبدأ رفع قيمة المبادرة وكان سببًا في أنها تحظى بإشادة في محافل عديدة لكونها مثال حيوي وإيجابي وعملي بمشاركة عدة وزارات ومحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتحديات البيئة وتحديات التحول الرقمي والتكنولوجى.

شارك فى الندوة نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومديري المديريات ورؤساء الهيئات ورؤساء الأحياء ، وممثلين لجامعتى عين شمس وحلوان ، ووزارة التخطيط، والمجلس القومى للمرأة ، واثنين من الفائزين بالمسابقة في الدورة السابقة منهم مشروع الخردة باب رزق الفائز بالمركز الثانى لمحافظة القاهرة ، ومشروع بنك المخلفات الوطنى الفائزة بالمركز الأول بالأقصر.