اليوم السابع
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محافظة القاهرة توجه رسالة للمتقدمين على الوظائف الجديدة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:01 م
محافظة القاهرة توجه رسالة للمتقدمين على الوظائف الجديدة.. اعرف التفاصيل محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظ القاهرة أن التقديم على الوظائف الخالية بها يتم اليكترونيًا فقط عبر الرابط https://forms.gle/7bpffdQRJCUdcTuz7 ولا تقبل أى أوراق مقدمة يدويًا، حيث أتاحت محافظة القاهرة التقديم للحصول على 131 وظيفة عبر موقعها الإليكترونى http://www.cairo.gov.eg.

ويستمر التقديم عليها لمدة 7 أيام، وأكدت محافظة القاهرة أن الوظائف بنظام التعاقد وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2023 

وأعلنت المحافظة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد ( عقد استعانة للوظائق التالية:

عدد 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق 

10 وظائف باحث شئون مالية من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة محاسبة ) 

15 وظيفة باحث شلون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس اداب )

46 وظيفة أخصائي حاسب الى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات 

50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والاحياء التابعة بنظام الاستعانة)

وفقا للشروط الاتية :-

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.

- ألا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الاعفاء منها .

المستندات المطلوبة 

1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه 

2- صورة من شهادة الميلاد

3- صورة من بطاقة الرقم القومي ساريه 

4- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين

5 - صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور 

6 - رخصة القيادة ) اولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين )

على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية

(قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر

يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات) .


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