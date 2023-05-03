محافظة القاهرة توجه رسالة للمتقدمين على الوظائف الجديدة.. اعرف التفاصيل

أكدت محافظ القاهرة أن التقديم على الوظائف الخالية بها يتم اليكترونيًا فقط عبر الرابط https://forms.gle/7bpffdQRJCUdcTuz7 ولا تقبل أى أوراق مقدمة يدويًا، حيث أتاحت محافظة القاهرة التقديم للحصول على 131 وظيفة عبر موقعها الإليكترونى http://www.cairo.gov.eg.
ويستمر التقديم عليها لمدة 7 أيام، وأكدت محافظة القاهرة أن الوظائف بنظام التعاقد وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2023
وأعلنت المحافظة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد ( عقد استعانة للوظائق التالية:
عدد 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق
10 وظائف باحث شئون مالية من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة محاسبة )
15 وظيفة باحث شلون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس اداب )
46 وظيفة أخصائي حاسب الى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات
50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والاحياء التابعة بنظام الاستعانة)
وفقا للشروط الاتية :-
أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.
- ألا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الاعفاء منها .
المستندات المطلوبة
1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه
2- صورة من شهادة الميلاد
3- صورة من بطاقة الرقم القومي ساريه
4- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين
5 - صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور
6 - رخصة القيادة ) اولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين )
على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية
(قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر
يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات) .
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