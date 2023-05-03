ضبط المتهم بقتل صديقه والتخلص منه فى جوالين بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثمان لشخص داخل 2 جوال بلاستيكى بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية لتحديد هوية الجثة وتبين أنه (عامل بمقهى - مقيم بدائرة القسم) ، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (عامل - مقيم برفقة المتوفـى بشقة "مستأجرة").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه حال تواجده بالشقة المستأجرة رفقة المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالأيدى حتى سقط مُغشياً عليه واستولى على (شاشة – وحدة حاسب آلى ولوحة المفاتيح الخاصة بها - مبلغ مالى من حافظة نقود المجنى عليه) وانصرف، وفى وقت لاحق عاد للشقة مرة أخرى وقام بوضع الجثمان بجوال وإلقائها بمكان العثور المُشار إليه، كما أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.