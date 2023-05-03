زراعة 12 ألف فدان بمحصول القطن بغيطان الشرقية.. تفاصيل

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم زراعة 12 ألف فدان من محصول القطن لعام 2023 بغيطان مراكز: "الحسينية- قصاصين الأزهار- بلبيس- مشتول السوق" لافتا أن المستهدف زراعته هذا العام 50 ألف و934 فدان، موزعة ما بين 37885 فدان ائتمان، و3199 فدان إصلاح و9850 مراقبات.

وعن أنواع البذور المزروعة بالشرقية، قال لـ"اليوم السابع": أن الصنف المزروع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 11 إلى 14 قنطار.

وأوضح أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبو عمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات تزرع فى قطاع الجنوب بقرى مركزى بلبيس ومشتول، لكنها مساحات قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول فى قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون فى زراعة القطن.