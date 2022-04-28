اليوم السابع
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7 معلومات عن زراعات القطن طويل التيلة فى بحرى والصعيد.. تعرف عليها

الخميس، 28 أبريل 2022 03:00 ص
7 معلومات عن زراعات القطن طويل التيلة فى بحرى والصعيد.. تعرف عليها جنى القطن ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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يشهد موسم زراعة القطن الموسم الجارى زيادة كبيرة تكاد تقترب من ضعف مساحات الموسم الماضى، لا سيما بعد ارتفاع أسعار القطن لأكثر من الضعفين خلال الموسم الماضى، مما شجع المزارعين على زيادة المساحات تزامنا مع توفير وزارة الزراعة للبذور الجيدة مبكرا وتوفير الأسمدة، حيث من المتوقع اقتراب الزراعات من نصف مليون فدان مقارنة بنحو 237 ألف فدان الموسم الماضي تعرف علي التفاصيل فى 7 معلومات.

 
 
1- ارتفعت الزراعات إلى 63661 فدانا حتى يوم 26 ابريل الجارى .
 
2- بلغ إجمالى الزراعات فى وجه قبلى 21275 فدانا فى 26 أبريل.
 
3- ارتفعت الزراعات فى وجه إلى 42386 فدانا.
 
4- أعلي المحافظات زراعة حتى الآن محافظة الشرقية 14309 أفدنة.
 
5- جاءت محافظة الدقهلية 11455 فدانا فى المركز الثانى.
 
6- وحلت محافظة كفر الشيخ 7129 فدان فى المركز الثالث.
 
7- تصدرت الفيوم محافظات الصعيد بمساحات بلغت 12577 فدانا.
 

القطن طويل التيلة

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زراعات الاقطان

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