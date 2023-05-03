دمياط تحتفل بعيدها القومى 8 مايو ذكرى جلاء الحملة الصليبية عن مصر

أيام قليلة وتبدأ محافظة دمياط الاحتفال السنوى فى الثامن من مايو من كل عام بالعيد القومى، وهو الموافق لذكرى انتصار الشعب المصرى على الصليبين وجلاء الحملة الصليبية السابعة عن بلاد المشرق الإسلامى، بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا عام 1250.

يذكر أن الحملة الصليبية السابعة كانت بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا الملقب بـ(سان لويس) أو القديس لويس، حيث دخل إلى دمياط عن طريق البوغاز البحرى وسيطر على برج السلسلة بعد قتل الحاميه من جنود الأيوبيين ثم بعد ذلك احتل المدينة ، وواصل توغله عبر نهر النيل وعسكر جنوده فى جديلة قرب المنصورة، ثم بعد ذلك اصطدم بجيش الأيوبين وانهزم على يد المملوك بيبيرس البندقدارى أحد قادة جيش نجم الدين أيوب آخر ملوك الدوله الأيوبية فى مصر ، والذى كان قد توفى اثناء المعركة وأخفت شجر الدر زوجته خبر وفاته حتى لا تهبط الروح المعنوية للجنود، وعادت فلول الصليبين إلى دمياط، وأثناء طريق العوده مرض الملك لويس فتوقف عند قريه منيه عبد الله أو ميت الخولى عبدالله حاليا والتى كانت تتبع فارسكور فى ذلك الوقت، وهنا هجم عليه الفلاحين والبسطاء وحاصروا جيش الفرنجة بالشوم والعصا فخاف عليه جنوده واستسلموا ، وتم حصار الملك ووقع فى الأسر حتى سلمه أهالى ميت الخولى لجيش المسلمين بقيادة توران شاه بن نجم الدين أيوب.

وتم جلاء لويس التاسع عن دمياط بعد دفع فديه من الدنانير الذهبية ثم بعد ذلك قام بحمله اخرى على الشرق ولكن غير وجهته إلى تونس وتوفى هناك بعد أن اشتد عليه المرض.