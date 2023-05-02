ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة منها السفينة ( AZAYEZ ) والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40134 طن تشمل: 3400 طن مولاس و4800 طن يوريا و9611 طن كلينكر و22323 طن بضائع متنوعة..

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51365 طن تشمل: 5182 طن حديد و7727 طن ابلاكاش و10400 طن خردة و3400 زيت طعام و21593 طن ذرة و3063 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 77 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 37 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1875 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171633 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 118787 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2643 طن قمح متجهين إلى شبرا وطنطا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3623 شاحنة.