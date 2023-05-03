اليوم السابع
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حبس لص التكييفات فى الخليفة 4 أيام

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:51 ص
حبس لص التكييفات فى الخليفة 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة التكييفات فى منطقة الخليفة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة. 

 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "له معلومات جنائية"، وبحوزته وحدة جهاز تكييف خارجية بالكابلات والوصلات الخاصة بها "مجهولة المصدر".

 

بمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من مبنى كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المسئول عن المبنى تعرف على وحدة التكييف واتهمه بالسرقة.


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