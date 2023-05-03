تعرف على .. الحركة الملاحية وتدوال البضائع اليوم بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم خلالهم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 695 شاحنة و83 سيارة.

وأكد بيان المركز الإعلامى للهيئة اليوم أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، 329 شاحنة و 56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 366 شاحنة و 27 سيارة.

كما أكد أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة دليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد الميناء بالأمس وصول السفينة بوسيدون اكسبريس و مغادرة السفينتين أمل ودليلة.

كما تم تداول 2450 طن بضائع عامة ومتنوعة و 230 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2050 راكب بموانئها.