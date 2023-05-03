برلمان أوكرانيا ينسحب من اتفاقية الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة

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انسحب البرلمان الأوكراني، من اتفاقية الجمعية البرلمانية الدولية لكومنولث الدول المستقلة.



وقال ياروسلاف جيليزنياك النائب في البرلمان عن حزب هولوس، إنه تم الموافقة على القرار بعد تصويت 280 مشرعا لصالح القرار.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.



ووفقا لنص القرار، ينسحب البرلمان الأوكراني من اتفاقية الجمعية البرلمانية الدولية لكومنولث الدول المستقلة المبرمة في 27 مارس 1992.



وجاء في نص القرار الأوكراني، أن الاتفاق بشأن الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة فقد قيمته كوثيقة صالحة للتعاون البرلماني الدولي.



وفي 19 فبراير عام 2014، أوقف البرلمان الأوكراني تعاونه مع الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة.

ويدخل القرار حيز التنفيذ من يوم اعتماده، أي اعتبارا من 3 مايو 2023.