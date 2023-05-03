اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 10:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق الحوار الوطني .. تعرف على الفئات المشاركة فى الجلسات

الأربعاء، 03 مايو 2023 10:00 ص
انطلاق الحوار الوطني .. تعرف على الفئات المشاركة فى الجلسات الفئات المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم الأربعاء بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. 
 
ويجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة، للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.
 
ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
 
وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة، واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين. 
 
وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، والمقرر إذاعة فعالياته على الهواء مباشرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.
 
WhatsApp Image 2023-05-02 at 1.21.54 PM

الفئات المشاركة فى الحوار الوطني


الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

ميعاد الحوار الوطنى

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي: مستعدون لبدء الحوار الوطني

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:09 م

قبل ساعات من انطلاق الحوار الوطنى.. لميس الحديدى تحاور ضياء رشوان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:07 م

"الإصلاح والنهضة": جلسات الحوار الوطنى بداية مرحلة جديدة فى مصر

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:38 م

28 موضوعا على طاولة النقاش بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى.. التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والاستثمار الخاص أبرز الموضوعات.. صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب تتصدر مناقشات لجنة السياحة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة