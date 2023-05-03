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الصحة توجه رسالة هامة حول تقبيل الأطفال.. تفاصيل

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:42 م
الصحة توجه رسالة هامة حول تقبيل الأطفال.. تفاصيل نصائح الصحة للتعامل مع الاطفال
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان فى منشور توعوي لها منذ قليل، من تقبيل الأطفال خاصة الرضع الأقل من 6 أشهر، موضحة أن ذلك يجلعهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس الهربس الفموي.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان : ينتشر أكثر بين الفئة العمرية الأقل من 6 أشهر بسبب ضعف الجهاز المناعي.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لابد من تجنب تقبيل الأطفال، والمداومة على غسيل اليدين قبل حمل الطفل أو بعدة، مشيرة إلى أن فيروس الهربس الفموي يظهر على شكل قرح في الشفتين والحلق، واللوزتين، وفي بعض الأحيان يصيب العين في حالات نادرة.
 
 قالت إن فيروس  الهربس الفموي ينتقل عن طريق الرذاذ، ولمس المنطقة المصابة، واستخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب، لافتة إلى أن الشفاء من هذا الفيروس يكون في غضون أسبوع لا

 

 


الصحة

الهربس

الاطفال

تقبيل الاطفال



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