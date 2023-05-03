الصحة توجه رسالة هامة حول تقبيل الأطفال.. تفاصيل

وقالت وزارة الصحة والسكان : ينتشر أكثر بين الفئة العمرية الأقل من 6 أشهر بسبب ضعف الجهاز المناعي.



وأوضحت وزارة الصحة أنه لابد من تجنب تقبيل الأطفال، والمداومة على غسيل اليدين قبل حمل الطفل أو بعدة، مشيرة إلى أن فيروس الهربس الفموي يظهر على شكل قرح في الشفتين والحلق، واللوزتين، وفي بعض الأحيان يصيب العين في حالات نادرة.

قالت إن فيروس الهربس الفموي ينتقل عن طريق الرذاذ، ولمس المنطقة المصابة، واستخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب، لافتة إلى أن الشفاء من هذا الفيروس يكون في غضون أسبوع لا



