الرئيس السيسى يؤكد أهمية التواصل مع الكونجرس فى إطار التنسيق بين مصر وأمريكا

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة "كيفن مكارثي" رئيس المجلس، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، من بينها لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبرانى، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات.

وشارك فى اللقاء من الجانب المصرى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وسامح شكرى وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة، حيث أكد الرئيس الأهمية التى توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكى فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب بالمنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة، التي خلفت أزمات فى الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرُها السلبى العديد من دول العالم.