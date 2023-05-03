وقال بيسكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء:"إن الرئيس بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوجاريوفو"، ولم يصب بأي أذى ولم يتغير جدول أعماله".

وكان الكرملين قد أعلن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسى، وتوعد بالرد. واعتبرت الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكرانى طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، مؤكدة أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.