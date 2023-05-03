الكرملين يتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين.. "BBC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت موسكو هجوم طائرتين بدون طيار على الكرملين في موسكو الليلة الماضية، فيما تزعم أنه محاولة أوكرانية لقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

زعم الكرملين أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم المزعوم لكن الدفاعات الروسية عطلتهما، وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن بوتين لم يكن في الكرملين وفي ذلك الوقت ولم تكن هناك أضرار مادية في المباني.

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية الدخان فوق وسط موسكو، ولم تعلق أوكرانيا بعد على الادعاء، وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الكرملين وصف الحادث بأنه "عمل إرهابي مخطط" وقال إنه يحتفظ بالحق في الرد متى وكيف يراه مناسبا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن "الكرملين قيم هذه الأعمال على أنها عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال للرئيس عشية يوم النصر، موكب 9 مايو".