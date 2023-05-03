الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه فى تأسيس الشركات، شراء السيارات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية اتخذت حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وحاولا غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات ، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.