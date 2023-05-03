إزالة 68 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن الموجة الـ21 بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن إزالة 68 حالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، بضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات والتى بدأت فى 29 إبريل الماضى وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وكشف محافظ سوهاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتى أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 6145 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 27 حالة تعد بالزراعة على مساحة 21.5 قيراط و24 سهما.

وشدد "الفقى" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

وأشار المحافظ أنه تم عقد، اجتماعاً تحضيريا؛ لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

حضر الاجتماع كل من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلا عن مديرية أمن سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلى كافة جهات الولاية، وعدد من الجهات المعنية.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضى أملاك الدولة، مشددا على ضرورة تواجد ممثلى جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات.

يذكر أن حملات الموجة 21 سوف تبدأ يوم السبت 29 أبريل الماضى، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.