محافظ سوهاج يفتتح مجمع "العاشر من رمضان" للتأمين الصحى.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، مجمع " العاشر من رمضان " للتأمين الصحي بمدينة سوهاج، والمقام على مساحة 750 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 52.9 مليون جنيه، لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين بسوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، وتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية والفنية للمنشآت الطبية بالمحافظة.

حضر الافتتاح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومحمد حسن ياسين مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بالمحافظة".

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة والعيادات التخصصية، وأعمال اللجنة الطبية العامة بالمجمع، مشيدا بالمستوى المتميز للاعمال الانشائية والتجهيزات بالمبنى، موجها بتسهيل الإجراءات على المترددين على المجمع، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لهم، والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين المترددين على المجمع، واطمأن منهم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ومن جانه أوضح مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج أن المبنى مكون من 7 طوابق، مشيرا إلى أن عدد المربوطين على عيادة مجمع العاشر يبلغ 455 ألف و 567 مواطن، من إجمالي المؤمن عليهم من سكان المحافظة والذي يبلغ 2 مليون و667 ألفا و383 مواطنا.

وأضاف أن المجمع يحتوي 74 غرفة ما بين غرف كشف ومكاتب إدارية، ويعمل على فترتين صباحية ومسائية، ويقدم المجمع خدماته لكل من له تأمين صحي بالمحافظة " رضع، طلاب، ق 79، قوة عمل، ق 79 معاشات، أرامل، قطاع خاص، مرأة معيلة "، مشيرا إلى أن المجمع يضم عيادات شاملة، ولجنة طبية عامة، ولجنة فرعية، وجميع التخصصات والعيادات الطبية، بالإضافة إلى مركز تكامل حسي، ومركز سمعيات وتخاطب، لخدمة أبناء محافظة سوهاج، مشيرا إلى تخصيص دور كامل بالمبنى كمدرسة للتمريض.