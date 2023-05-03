إزالة 173 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه، واصل اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمشرف على أعمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، متابعة تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات، حيث بلغ إجمالى ما تم تنفيذه من أعمال إزالة منذ بدء الحملات حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 173 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، منها 145 حالة مبانى على مساحة 27181 متر مربع، 28 حالة زراعة على مساحة 3 فدان و23 قيراط و28 سهم.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع التموين، حملة تموينية على المخابز البلدية، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدى لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

من جانبه قال عامر طه رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 35 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ما بين، (نقص وزن - مواصفات - عدم إعلان - نظافة - عدم إعطاء بون- عدم وجود ميزان حساس- تصرف فى عدد 15 شيكارة دقيق ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.