5 أسباب لإضافة اللبن الرائب لنظامك الغذائي.. أبرزها التغلب على الحرارة

كتبت ميرفت رشاد

يستخدم اللبن الرائب لأغراض متعددة، كونه بروبيوتيك طبيعي لمعالجة مشاكل الهضم، بالإضافة لخصائص التبريد التي تساعد في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، كما إنه غنى بالعناصر الغذائية من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات ، وإليك بعض الأسباب التي تجعله جزءًا من نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

فوائد صحية مذهلة لللبن الرائب



1. بروبيوتيك



اللبن الرائب هو أغنى مصدر للبروبيوتيك المعروف حتى الآن لأنه يساعد على الهضم ويدعم صحة الأمعاء، يعزز اللبن الرائب نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك ويهدئ أيضًا البطانة الداخلية للمعدة.

2. المغذيات الدقيقة الصحيحة



اللبن الرائب ليس فقط مذاقه جيدًا ولكنه مليء بالعناصر الغذائية، إنه يوفر التركيبة الصحيحة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات ويوفر الطاقة، هذا يجعل اللبن الرائب خيارًا أفضل لتناوله بين الوجبات مقارنة بالأطعمة الأخرى.

3. يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل



يحتوي اللبن الرائب أيضًا على الكالسيوم وتيبتوفان وفيتامين B5 و B12 والمغنيسيوم وحمض الفوليك. هذا يجعل اللبن الرائب غذاءً فعالاً لعلاج الأرق.

4. تبريد الجسم فى الصيف



نحن جميعًا على دراية بالإحساس بالبرودة الذي يجلبه اللبن الرائب، عندما ترتفع درجة الحرارة ، يمكن للمرء أن يتناول اللبن الرائب لتهدئة الجسم من الداخل.

5. بشرة أفضل



يحتوي اللبن الرائب أيضًا على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير الجلد ويمكن أن يقلل الالتهاب، إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة ، فيمكن أن تساعد اللبن الرائب في ذلك أيضًا،بالإضافة إلى لتحفيز نمو الجلد الجديد.