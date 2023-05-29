12 نوعًا من الأطعمة والمشروبات تقلل حرارة الجسم خلال موجة الحر

كتبت ميرفت رشاد

يعد الحفاظ على درجة حرارة جسمك أمرًا مهمًا إذا كنت تتعرض لأشعة الشمس خلال موجات الحر الشديدة، وسوف تكون أكثر عرضة لارتفاع الحرارة إذا كنت تعاني من الجفاف، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة هذا الصيف إلى مستويات لا تطاق، من المهم حماية نفسك واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الآثار السلبية لموجات الحر، وإليك الأطعمة والمشروبات التي تساعد في خفض درجة حرارة الجسم، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

أهم 12 نوعًا من الأطعمة والمشروبات التي تساعد في خفض درجة حرارة الجسم:

شرب الماء

أفضل طريقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الصحيحة هي الترطيب بانتظام، شرب 2.7 إلى 3.7 لتر من الماء يوميًا ضروري للحفاظ على برودة الجسم.

بطيخ

يعتبر البطيخ من أعلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، حيث يتكون من حوالي 90٪ ماء. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على برودة الجسم.

بصل

لا يهدئ البصل الجسم فحسب ، بل يحمي الجسم أيضًا من ضربات الشمس. إنه أيضًا غذاء خارق سيحميك من الأمراض المختلفة النشطة في الصيف.

خيار

على غرار البطيخ ، يعد الخيار من أعلى الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.،كما أنه غني بالألياف التي تساعد في علاج الإمساك الذي قد يحدث بسبب الطقس الحار.

اللبن الرائب

اللبن الرائب هو أحد أفضل منتجات الألبان التي تضيفها إلى نظامك الغذائي هذا الصيف، معظم الأطعمة الغنية بالبروتين هي اللحوم والدواجن التي قد تزيد من حرارة الجسم، من ناحية أخرى ، فإن اللبن الرائب غني بالبروتين ويبرد حرارة الجسم.

ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند طريقة رائعة لزيادة كمية المياه التي تتناولها ، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض في الصيف.

أوراق النعناع

أوراق النعناع منعشة تمامًا مثل تبريد الجسم، إنها تعمل بشكل رائع إذا كنت ترغب في تعزيز نكهة عصائر الفاكهة وعصير الليمون والشاي المثلج والمشروبات الصيفية الأخرى.

الصبار

الصبار هو نبات آخر مليء بالماء، يساعد الصبار على تهدئة الجسم إذا تم تناوله بانتظام، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات وقد يكون مفيدًا إذا تم وضعه على الجلد مباشرة.

الخضراوات الورقية

تشمل الخضروات الصليبية ، والمعروفة أيضًا باسم الخضار الورقية الخضراء ، السبانخ والبروكلي والقرنبيط والخس والكرنب وما إلى ذلكن تحتوي هذه الخضروات على نسبة عالية جدًا من الماء ومليئة بالعناصر الغذائية.

اللبن

اللبن، هو واحد من عدد قليل جدًا من الأطعمة الغنية بالبروتين التي تهدئ الجسم، إنه أيضًا مشروب منعش ويوفر أيضًا الراحة من مشاكل القناة الهضمية التي قد تحدث بسبب الطقس.

الحمضيات

تعد ثمار الحمضيات مصدرًا رائعًا للترطيب وفيتامين C ، وكلاهما يعمل كدرع ضد الطقس الحار، بعض ثمار الحمضيات المتوفرة بشكل شائع هي البرتقال والليمون والليمون الحامض والجريب فروت وما إلى ذلك.

أفوكادو

تعتبر الأفوكادو إضافة رائعة لنظامك الغذائي لأنها غنية بالدهون الصحية، على عكس الأطعمة الدهنية الأخرى التي قد تؤدي إلى جفاف الجسم، فإن الأفوكادو مرطب وتساعد الدهون الجسم على امتصاص الفيتامينات الأخرى بشكل أفضل.