اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 05:56 م
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للتغلب على موجة الحر: 9 فواكه وخضراوات يمكن أن تمنع الجفاف

الجمعة، 26 مايو 2023 05:00 م
للتغلب على موجة الحر: 9 فواكه وخضراوات يمكن أن تمنع الجفاف خضراوات للتغلب على الحرارة
كتبت إيناس البنا

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شيء واحد نفعله جميعًا وفقًا للموسم هو تغيير ما نأكله ونشربه، فخلال فصل الصيف ، تحتاج إلى أطعمة تحميك من الطقس الحار والقاسي والمشروبات التي ستبقيك منتعشًا وصحيًا في نفس الوقت.

يرتبط موسم الصيف أيضًا بالخمول والجفاف. لهذا ، يمكنك تضمين بعض المشروبات والأطعمة المنعشة في نظامك الغذائي لإبقائك نشيطًا وباردًا طوال الوقت. هذا الصيف لا تدع الحرارة الحارقة تؤثر سلبًا على طاقتك وحيويتك.

سنقوم في المقالة التالية وفقا لموقع " webmd"،  بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع حرارة الصيف.

فاكهة للتغلب على حرارة الطقس
 

قم بتضمين هذه الفاكهة والخضراوات في نظامك الغذائي للبقاء رطبًا خلال موجة الحر الشديدة.

الخيار

 

يتكون الخيار  من 95 في المائة من الماء ، وهو أحد أكثر خيارات الترطيب المتاحة

الخَسّ
 

يحتوي الخيار على 96 % من الماء فيه.

الكرفس
 

يحتوي على 95 % من الماء.

الكوسة
 

يحتوي على 94 % من الماء.

الخوخ
 

يحتوي الخوخ على 89 % من الماء.

طماطم

تحتوي الطماطم على 94 % من الماء فيها.

بطيخ
 

يحتوي البطيخ على 92 % من الماء.

فراولة

تحتوي الفراولة على 92 % من الماء.

بروكلي
 

يحتوي على 92 % من الماء.

 

 


خضروات للتغلب على الحرارة

الطقس الحار

أطعمة تحميك من الطقس الحار



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