وزير البترول: ننفذ حاليا مشروعات استراتيجية هامة بمجالى التكرير والبتروكيماويات

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات استراتيجية هامة فى مجالى التكرير والبتروكيماويات تهدف إلى زيادة الطاقة الانتاجية من المنتجات البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية وذلك بالتوازى مع العمل على خفض انبعاثات الكربون فى أنشطة القطاع المختلفة.

وجاء ذلك خلال استقباله وفداً من شركة وورلى بارسونز العالمية للاستشارات الهندسية ضم عمرو العبيدى نائب رئيس الشركة لشمال أفريقيا وعمان والإمارات والعراق والمهندس ابراهيم أحمد ممثل الشركة فى مصر وأليكسى كراسنيف مدير استشارات المشروعات وفادى شبانة مدير تنمية الأعمال، وحضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للمشروعات، وتم خلال اللقاء بحث معدلات تقدم الأعمال بالمشروعات التى تقدم الشركة العالمية الاستشارات الهندسية ودراسات الجدوى وسلامة العمليات لها خلال فترة التنفيذ ومن ضمنها مشروع مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) ومشروع تطوير مجمع التفحيم وانتاج السولار بمصفاة تكرير السويس بالإضافة إلى عدة مشروعات فى مجال البتروكيماويات بالشراكة مع الشركة القابضة للبتروكيماويات والشركات التابعة لها.

وأضاف الوزير أن قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر العام الماضى شهدت الإعلان عن عدة مبادرات ومشروعات هامة لخفض انبعاثات الكربون فى قطاع البترول وأنه جارى العمل على تنفيذها وفقاً للتعهدات والاتفاقيات العالمية التى تلتزم بها مصر، مشيراً إلى أن فعاليات القمة والتى شهدت مشاركة واسعة من شركات البترول العالمية لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ أثبتت أن هذه الانبعاثات يمكن أن تكون هامة ونستطيع الاستفادة منها وتطويعها واستغلالها باستخدام التكنولوجيات الحديثة مما يحقق منافع اقتصادية وبيئية كبيرة.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الشركة على دعمها للمشروعات الهامة التى تنفذها مصر حالياً وسعيها لأن تعمل على تحويل مصر إلى مركز للتميز فى عمليات الشركة المختلفة بالإستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى المنطقة والامكانات المتميزة التى تمتلكها وموقعها الجغرافى الاستراتيجى، مشيراً إلى أن منظومة التكامل والترابط بين دول المنطقة التى نجح قطاع البترول المصرى فى ارسائها فى صناعة البترول والغاز بالمنطقة حفزت مختلف الشركات العالمية على ضخ الاستثمارات وتنفيذ العمليات بتوسع فى المنطقة.

وأشار إلى قرب حضور وفد كبير من خبراء الشركة فى مجال الطاقة الخضراء لمصر للمساهمة فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه، مؤكداً على فخر الشركة بمشاركتها فى مجهودات التحول الأخضر فى مصر.