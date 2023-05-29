وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يضعان حجر أساس مجمع خدمات مصر بالعريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

استهل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثاني أيام الجولات الميدانية وتفقد المشروعات بشمال سيناء بوضع حجر أساس مجمع خدمات العريش يرافقهم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ويقع الموقع علي ساحل مدينة العريش وعلي مساحة 4200 متر تم تخصيصها من محافظة شمال سيناء، ويعد من اوئل مراكز خدمات مصر الجاري تنفيذها بعددًا من المحافظات.

وكان الوزيران وصلا محافظة شمال سيناء امس وبدأت جولتهم بالمحافظة باستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2022/2023 و2023/2024، والتركيز على أهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتطوير المراكز التكنولوجية ومدينة العريش.

وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في ديوان عام المحافظة ومدينة العريش، وتفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

وقام اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ليلة امس بجولة تفقدية سيراً على الأقدام فى شوارع مدينة العريش.

وخلال الجولة التفقدية قام الوزيرين يرافقهما المحافظ بتفقد شارعى 23 و 26 يوليو وميدان السادات وشارع على بن أبى طالب بوسط مدينة العريش.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الزيارة اليوم بتفقد الجهود التي يبذلها المزارعون في زراعة الأراضي وإنتاج المحاصيل الزراعية في قرى الشيخ زويد.



وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يضعان حجر أساس مجمع خدمات (1)



وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يضعان حجر أساس مجمع خدمات (2)



وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يضعان حجر أساس مجمع خدمات (3)



