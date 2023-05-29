نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة.. اعرف درجاتك برقم الجلوس

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪؛ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالباً وطالبة؛ وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8٪.

ومن جانبه أوضح يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقة، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل ولمدة خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالادارات التعليمية.

وينشر "اليوم السابع" النتيجة كخدمة صحفية مميزة لقرائه الأعزاء النتيجة الكاملة لامتحانات الشهادة الاعدادية برقم الجلوس فيما يلي..

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