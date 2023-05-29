نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84٪

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152.

كما ٱعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالباً وطالبة.

وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8٪.

ومن جانبه أوضح يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقه ، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل ولمدة خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالادارات التعليمية.