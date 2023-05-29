اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 02:54 م
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نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84٪

الإثنين، 29 مايو 2023 01:50 م
نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84٪ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152.
 
كما ٱعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين  1451طالباً وطالبة.
 
وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  94.8٪.
 
ومن جانبه أوضح  يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقه ، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من يوم السبت الموافق  3 يونيو  المقبل ولمدة خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالادارات التعليمية.

نتيجة الاعدادية

محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة

تعليم البحيرة



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