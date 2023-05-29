موسم جنى المانجو ينطلق فى الأقصر وتجهيز البشائر لنقلها إلى الأسواق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد عدد من مزارع المانجو فى مدن الأقصر المختلفة، البدء فى موسم حصاد فاكهة المانجو لبدء تجهيز عدد من الأصناف للتخزين والنقل لعدد من الأسواق الكبرى حول مصر، وذلك لعرض البشائر أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت البشائر على الأشجار خلال الأيام الماضية وبدأ الموسم والحصاد.

وفي هذا الصدد يقول محمد عمران صاحب مزرعة مانجو فى جنوب الأقصر، أنه يقوم بزراعة المانجو فى الأراضي التي يملكها منذ سنوات وعائلته تعمل فى هذا المجال بصورة سنوية، حيث يقوم بمتابعة المحاصيل على أشجار المانجو المختلفة حتى تصديرها للخارج والأسواق الكبرى حول مصر فى فترة الصيف كل عام، موضحاً أنه بدأ الموسم مبكراً هذا العام نتيجة تقلبات الطقس وشدة الحرارة خلال تلك الفترة، حيث بدأت بشائر المانجو فى الظهور على الأشجار ويتم حصاد أنواع منها لتخزينها ونقله للأسواق المختلفة.

ويضيف محمد عمران لـ"اليوم السابع"، أن المزرعة التي يمتلكها تنتج حوالي 15 طن مانجو من أصناف مختلفة، وهى تشمل ما يلي:- "عويسي وزبدية وكيت وكنت وتومى وتيمور وغيرها"، مشدداً على أن الطقس هذا العام أثر على المحصول حيث أن درجات الحرارة الشديدة، أدت لنضوج بعض الأنواع مبكراً، حيث أن العويسي فى الطعم أفضل بكثير حيث أن نسبة السكريات عالية ولا توجد بها أملاح كثيرة، وبالنسبة للعصير والتخزين تعتبر الزبدة رقم واحد والأفضل، بجانب أنواع التومي والتيمور والكيت والكنت التى تجذب الجميع من الأصناف الأجنبية.

ويضيف صاحب مزرعة المانجو جنوب الأقصر، إن الأنواع المختلفة من المانجو تزرع فى الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط وباقى المحافظات حتى الإسماعيلية، وأولى المحافظات فى البشائر والقطع للمحصول هى محافظة أسوان وبعدها محافظة الأقصر، حيث أن إرتفاع الحرارة مناسب للحصاد مبكراً عن باقى المحافظات، ويأتي بعدها سوهاج وقنا والفيوم بأسابيع قليلة.