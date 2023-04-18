معهد أمراض النباتات يصدر التوصيات لمكافحة أمراض المانجو خلال مرحلة التزهير

كتبت أسماء نصار

أصدر معهد أمراض النباتات عدة توصيات وإرشادات فنية لمزارعي المانجو لوقاية المحصول من بعض الأمراض التي يتعرض لها خلال مرحلة التزهير في شهر أبريل الجارى.

وأوضح المعهد أن مرض البياض الدقيقي من أخطر الأمراض الفطرية التي تصيب الشماريخ الزهرية والأوراق الثمار الصغيرة والافرع الغضه للمانجو مما يسبب خسائر جسيمة عند إهمال مكافحة المرض حيث تؤدي الإصابة إلى اختزال المحصول كما ونوعا ويتوقف ذلك على مرحلة الإصابة ولذا يجب الاهتمام الاتي:-

1- التسميد البوتاسي حيث أن له دور كبير في تقليل الإصابة.

2- إجراء الرش الوقائي الكبريت المكروني بمعدل 250 جرام لكل 100 لتر ماء حيث يبدأ الرش الوقائي عند انتفاخ البراعم الزهرية ويكرر الرش كل 15 يوم على أن يتم الرش في الصباح الباكر او بعد العصر كما ينبغي ألا تعاني الأشجار من العطش عند الرش ويمكن الرش الوقائي بالكبريت طالما لم تظهر اعراض المرض حتى منتصف مايو مع مراعات عدم الرش عند ارتفاع درجة الحرارة.

3- تجنب الزيادة في النمو الخضري وذلك بالتحكم فيه بالتسميد النيتروجين.

4- في حاله ظهور أعراض المرض يتم وقف الرش بالكبريت ويتم الرش بأحد المبيدات الفطرية الجهازية المتخصصة على أن يتم كل 15 يوم بمبيد ولا يكرر الرش بمبيد واحد مرتين متتالتين ويفضل إستخدام المبيدات ثنائية الغرض لمكافحة البياض الدقيقي واللفحة مثل أمستار توب أو توبسين ام 70 أو بليز أو كوليز أو كومبينكس أو بنتازول او بيوزيد أو تيليوزد أو نصرزول أو دوفيكس او دايفي توب أو كارفيت

‏و لزيادة كفاءة الرش مرعاة الاتي.

1- الالتزام بالتركيز الموصى باستخدامة والرش في التوقيت المناسب.

2- إضافة مادة لاصقة وناشرة مع المبيد

3- المبيدات العلاجية معظمها مبيدات جهازية لا يجوز خلطها مع بعضها أو مع أي مبيدات حشرية وإلا تفقد فاعليتها وكذلك لا تخلط مع الاسمدة الورقية

4- إستخدام الآلة المناسبة مواتير الرش ذات ضغط عالي ومعها قلاب المبيد تزيد من كفاءة الرش وفاعليتة بتغطية أسطح الشجرة جميعها المبيد.

5- ينبغي إيقاف الرش وقت الظهيرة عند ارتفاع درجات الحرارة

6- عدم تكرار ورش الأشجار بالمبيد الواحد أكثر من مرتين.