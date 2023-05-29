اليوم السابع
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مصرع شخص بحادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل ثقيل فى بنها

الإثنين، 29 مايو 2023 12:47 م
مصرع شخص بحادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل ثقيل فى بنها إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي مسن مصرعه أعلى كوبري الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل "تريلا"، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الحرس الوطني بوسط البلد ووجود متوفى.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير أحد الأشخاص بدراجته النارية، فوجئ باصطدامه بسيارة نقل أعلى كوبري الحرس الوطني، ولقى مصرعه في الحال، وبمناظرة الجثة تبين أنه في العقد السادس من العمر.
 
وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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