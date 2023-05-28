مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع شاب، إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفي ناصر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطار من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ومأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بمصرع شاب في حادث تصادم بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شاب عشريني كان يستقل دراجة بخارية إثر حادث تصادم مع سيارة ميكروباص، ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.